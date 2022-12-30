Altınöz: “Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, bir yılı daha geride bırakırken insanlık ve millet için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2023’e girmenin hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Geride bırakmak üzere olunan 2022’yi Karabük’e ve millete hizmet yolunda dolu dolu programlarla, ziyaretlerle, açılışlarla, törenlerle, yatırımlarla, toplantılarla, buluşmalarla ve Ankara temasları ile geçirdiklerini hatırlatan Altınöz, “Ülkemizi ve şehrimizi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2022 yılında da hiç durmadan çalıştık. Yüz Yüze 100 Gün programımız çerçevesinde çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmadık. Toplantılar, Şehir Buluşmaları, İl Danışma Meclisi Toplantıları, ziyaretler, açılışlar, törenler, kurum ziyaretleri, Ankara temasları gibi 2022 yılını dolu dolu geçirdik” dedi.

Karabük’te sosyal desteklerden sağlığa, eğitimden adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edildiğini söyleyen Altınöz, “Bu yatırımların en önemlilerinden Kavşak Projesi ve Araç Çayı düzenleme Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte Türkiye Yüzyılına hazırdır. Yine geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzyılına armağanımız Millet Bahçemizin ihalesi yapılmıştır. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

2022 yılı müjdeler yılı oldu

Altınöz, 2022 yılının müjdeler yılı olduğunun altını çizerek, “Tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temeli atıldı. 3600 ek gösterge ile asgari ücrete % 100 zam yapıldı. EYT sorunu çözüldü. 100 binlerce taşeron kadroya alındı. KYK borçları silindi. Çiftçilerimize, esnafımıza destek sağlandı. Türkiye Aile Destek Programı uygulamaya alınarak sosyal koruma kalkanının çerçevesi genişletildi. Gabar’da petrolü milletimize müjdeledik. Sakarya gaz sahasındaki geçen yılki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’deki toplam gaz keşfinin 710 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi. İlk yerli ve milli otomobil fabrikası “TOGG Gemlik Kampüsünü” Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirildi. Savunma sistemimiz için tarihe geçen yeni nesil insansız savaş uçağımız “Bayraktar Kızılelma” ilk uçuş testini başarı ile tamamladı. Ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz hiç bitmeyecek” şeklinde konuştu.

“2023’te de durmak yok, yola devam”

2023 yılının bir diğer anlamı ise cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne denk gelmesi olduğunu vurgulayan Altınöz, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve liderliğini yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiğimiz 2023’te çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunacağımıza gönülden inanıyoruz. Türkiye’yi 21 yıl boyunca, hep ‘durmak yok, yola devam’ diyerek büyüten, geliştiren, güçlendiren ve zenginleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetimiz, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacaktır. Bu düşüncelerle 2022 yılı içinde, tabii afetler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle vefat eden tüm vatandaşlarımıza, vatan topraklarını müdafaa ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yıl içinde doğan evlatlarımıza, anneleriyle, babalarıyla, sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür temenni ediyorum. Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesi duasıyla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.