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Altınöz, “Esnaf ve vatandaşın her zaman destekçisiyiz”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Kemal Oyman Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

KARABÜK 16.06.2021, 01:10
Altınöz, “Esnaf ve vatandaşın her zaman destekçisiyiz”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Kemal Oyman Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnafların talep, sorun, şikâyet ve önerilerini dinleyen AK Parti İl Başkanı Altınöz, sık sık notlar alarak konuların takipçisi olacağını söyledi.

Tedarik edilen aşıların gelmesiyle Türkiye’nin en yakın zamanda korona virüs salgınından kurtularak hayatın normale döneceğini ve ekonomik olarak esnafın rahatlayacağını belirten Başkan Altınöz, AK Parti Hükümeti olarak esnaf ve vatandaşın her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise AK Parti İl Başkanı Altınöz’e teşekkür etti.
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