Altın Safran Fotoğraf Yarışması başvuruları sürüyor
21. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ALTIN SAFRAN ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR.
21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları devam ediyor.
Safranbolu Belediyesinin organizasyon ve yürütücülüğünü yaptığı Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular 6 Eylül 2020’ye kadar devam edecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmaya sadece www.altinsafran.org adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenen eserlerin kabul edileceği belirtildi.
"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasının işlendiği yarışmanın amacının tüm dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmak olduğu ifade edilen açıklamada, teknik şartnamenin diğer detaylarına TFSF ve Altın Safran web sitelerinin başvuru linkinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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