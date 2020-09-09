Aldeğirmen Barajı ile 15 bin 600 dekar tarım alanı sulanarak verimliliği artıracak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden Aldeğirmen Barajı, tarımda verimliliği artıracak.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla Karabük’ün mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ tarafından Karabük merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını söyledi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" dedi.

"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Safranbolu Aldeğirmen Barajında çalışmaların devam ettiğini aktaran Yıldız, çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 15 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Aldeğirmen Barajının temelden 58 metre yüksekliğinde olduğunu ve 24.2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacak ayrıca Filyos Havzasının taşkınlardan koruyacaktır" diye konuştu.