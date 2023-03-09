Karabük il Emniyet Müdürlüğü "Akran Zorbalığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Güvenlik" semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce hazırlanan, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeller tarafından 17 lisede "Akran Zorbalığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Güvenlik" semineri tamamlandı. Eğitim neticesinde toplam 2 bin 870 lise öğrencisine konular ile ilgili eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin Teminatı Sevgili Gençlerimizi Bilgilendirmek ve Bilinçlendirmek için Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" denildi.