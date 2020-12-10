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Akbaş’tan EBA destek noktalarına ziyaret
İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte Çelik İş Ortaokulu’nu ziyaret etti.
KARABÜK 10.12.2020, 17:51
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İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte Çelik İş Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Ziyarette Çelik İş Ortaokulu Müdürü Görkem Dağ’dan okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Nevzat Akbaş öğretmenler ile bir süre sohbet ettikten sonra EBA üzerinden canlı ders gören öğrencilerin dersine katıldı.
Uzaktan Eğitim veren Fen Bilimleri Öğretmeni Ecevit Bülent Altaş ve Matematik Öğretmeni Berrin Öksüz öğretmenlerin dersine konuk olan Nevzat Akbaş derslerin işleyişi hakkında bilgi aldı ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.Zaman zaman farklı okulların canlı derslerine misafir olduklarını belirten Akbaş, “Çocuklarımız evlerinden uzaktan eğitim ile derslerini takip ediyorlar. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi sanki yüz yüze eğitim yapıyormuşçasına motive etmişler. Bu çok önemli faktör ve başarıdır. Canlı derslere evlerinden bağlanamayan tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız, evlatlarımız EBA Destek Noktalarımızda sorunsuz ve rahat bir şekilde eğitimlerini alıyorlar. Öğretmenlerimiz ve personelimizin emeği burada çok büyük çok istekli içten ve azimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Onların gayreti ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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