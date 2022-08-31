Akbaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda köy yaşam merkezleri, yaz kursları, okul/kurumların inşaat, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ ve ‘Çevre Dostu 1000 Okul’ projeleri ve yerel proje gibi konular değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, yöneticilere sürecin aynı özveri ve büyük bir hassasiyetle takibinin yapılması noktasında talimatlar verdi.

Gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaş, ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ projesinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktararak “Proje çerçevesinde belirlenen 8 okulumuzdan 4 okulumuza Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı kurulumu tamamladı. Öğrencilerimiz bu laboratuvardan yaz döneminde de faydalandılar. Proje bünyesinde ayrıca ilimizde belirlenen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda desteği uygulamaya geçirdik. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu uygulamalar neticesinde okullarımızın hizmet sunum çeşitliliği artmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Akbaş, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bakanlık tarafından öğrencilerin hizmetine sunulacak olan ücretsiz ders kitaplarının, yardımcı kaynakların, testlerin ve yeni sınav sistemine göre hazırlanmış örnek soru kitaplarının yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan öğrencilerin masalarının üzerine konulacağını söyledi.

Bakanlığımız emir ve talimatları doğrultusunda Sayın Valimizin büyük destek ve himayeleriyle Karabük Eğitim Ailesi olarak çocuklarımıza hayatın her noktasında mutlu olabilmelerini sağlamak adına en kaliteli hizmeti sunabilmek için hazırlıklarımız hızla devam etmektedir.