Akay : " Karabük’e hizmet için yarım kalan işimizi tamamlamak için buradayız"

Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve CHP Karabük Milletvekili aday adayı Cevdet Akay, Karabük Gazeteciler Cemiyetinde gazetecilerle bir araya geldi.

Akay, basının Karabük için, Karabük’ün tanıtımı ve sorunlarının gündeme getirilmesi konusunda çok önemli olduğunu söyledi.

Akay, “Bir seçim sürecindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarında görevlerimden dolayı hem Karabük Dernekler Federasyonu olsun hem Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu olsun hem Tüm Bürokratlar İş İnsanları Konfederasyonu olsun yöremizle ilgili çok çeşitli aktivitelerde bulunduk. Karadeniz Kurultayını burada yapmıştık, Türk sporuyla, üniversiteyle ilgili bazı etkinlikler yapmıştık. Yakın zamanda da Yenice’de Turizm Çalıştayı, Hadrianopolis’te Eskipazar’ın ve Karabük’ün tanıtımıyla ilgili etkinliklerde bulundum. İstanbul’dan geniş katılımlı bir heyetle beraber geldik. Hadrianopolis’te 25 civarında ulusal basın mensubu vardı. Çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarında bu hizmetleri yaparken belirli bir gücün olduğunu aktaran Akay, “Memleketimize daha fazla hizmet edebilmek için daha etkin olabilmek için de siyaseten de etkili makamlarda olmanın faydalı inanıyorum. 2015’in 7 Haziran’ın da başladığımız süreçte o zaman ön seçimden birinci çıkarak 1. sıra milletvekili adayı olmuştum, çok da ciddi bir oy almıştık. Vekil sayısı ikiydi o zaman üç olsaydı Meclis’e girebilecek bir oy oranıyla temsil edilmiş bir yapı vardı o dönem içerisinde. Yarım kalan işimizi tamamlamak üzere yine Karabük’ümüze, ülkemize faydalı olmak niyetiyle yola çıktı. Bizim partimizde 13 aday adayımız var, her biri birbirinden kıymetli. Demokratik bir yarış, her birine başarılar diliyorum. Sıralama ne olursa olsun, burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin en yüksek oyu alması için mücadele edeceğiz, sonra da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak üzere çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.