AK Parti’den Karabük Baro Başkanı Köklü’ye ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz beraberinde AK Parti Karabük teşkilatıyla birlikte Karabük Barosu 15. Olağan Genel Kurulunda yeniden Karabük Baro Başkanlığına seçilen Emrah Köklü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Altınöz, Karabük Baro Başkanı Köklü ve yönetimine yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek misafirperverlikleri için teşekkür etti. Karabük Baro Başkanı Köklü, AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz ve AK Parti Karabük teşkilatına nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Altınöz’e Karabük Barosu ziyaretinde, AK Parti İl Disiplin Kurulu Başkanı Serkan Can, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcıları Osman Uzunoğlu, Kazım Çamlı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çorbacı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Köşker eşlik etti.