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AK Parti’de istifalar peş peşe geldi
AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nda 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifalar peş peşe geldi.
KARABÜK 16.03.2023, 16:02
AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nda 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifalar peş peşe geldi.
AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa ettiler.
Peş peşe gelen istifaların ardından gün içerisinde aday adaylığı başvurularının da yapılacağı öğrenildi.