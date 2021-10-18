AK Parti teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında kentte üç önemli konunun çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş ve teşkilat mensupları gazetecilerle bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 40-50 yıl önce yapıldığını belirterek, “Görsel olarak da şehre çok fazla bir katkısının olmayan bir okul. Ancak okul olarak katkısı var. Güçlendirme gerekiyor. Açıkçası biz bu okulun tamamen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Milletvekili Niyazi Güneş, şehir merkezinin istasyon tarafında bulunan yerin makus görüntülerden kurtulması için o bölgenin yeşillendirilmesi ve suya kavuşturulması için millet bahçesinin yapılması konusunda bir projelendirme yapma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Kardemir Kavşağı projesi ile ilgili konuşan İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise “Endüstri Meslek Lisesinin oradaki atölyelerin olduğu kısmın yukarıdan gelen derenin deplasesinin oradan olması sebebiyle yapılamamıştı ve Milli Eğitim Bakanlığından buranın yıkımıyla ilgili izin konusunda problemler yaşamıştık. İl Başkanları toplantımızda bu konuyu da gündeme getirdik ve Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla bu problemi de aşmış olduk. Bugün Milli Eğitim Bakan Yardımcımız konuyu ve yeri yerinde görmek amacıyla Karabük’teydi ve inşallah en kısa sürede bu atölyenin yerine hemen okulumuzun yanındaki kapalı spor salonun yanına atölyemiz yapılacak. Öğrencilerin eğitim öğretimi aksamadan bu problemi aşmış olacağız. Kavşak projesi yeniden başlayacak Karabük’ümüze bu projeyi, bu kavşağı inşallah en kısa sürede kullanıma açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Elimizde olmayan imkanlarla gecikmeler olmuştu bu problemi de aşmış olduk” diye konuştu.

Beşbinevler’e yapılması planlanan hastane ve Yenice ilçesine getirilmesi planlanan doğalgaz ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini aktaran Altınöz, "Vekillerimiz ile daha öncede bakanlıklarda defalarca bu konuları takip etmiştik. Bu 3 önemli olayı sizin aracılığınız ile de kamuoyuyla paylaşmış olacağız” ifadelerine yer verdi.