AK Parti Teşkilat Akademisinde 3’üncü dönem eğitimlerini gerçekleştirildi

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Karabük Eğitim Programı ‘Türkiye Yüzyılı’ ana teması ile gerçekleştirildi.

Programda Türkiye Yüzyılı’na ilişkin gündemleri konuşularak istişarelerde bulunuldu.

Pogramının açılış konuşmasını yapan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.

AK Parti hükümeti olarak son 20 senede yüzyılın işini yaptıklarını hatırlatan Altınöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 yılı itibariyle ‘Türkiye Yüzyılı’ inşasını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Altınöz, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak edeceğimiz 2023 yılı itibariyle ikinci yüz yılımızı mazinin ve maziden günümüze uzanan mirasın hak ettiği şekilde inşa edecek ve gelecek nesillere daha güçlü ve büyük bir Türkiye aktarmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılında hep birlikte kazanacağız" dedi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Karabük eğitim programına AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve AK Parti Karabük İl ve İlçe teşkilatları katıldı.

Milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazetecilerin konuk olduğu programda AK Parti teşkilat mensuplarının yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin ‘Seçim 2023’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ eğitim dersi, gazeteci ve yazar Abdurrahman Uzun’un ‘Sıkça Sorulan Sorular’ başlıklı dersi, iletişimci ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç Dr. Oğuz Göksu’nun ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya’ içerikli dersi işlendi.