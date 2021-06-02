AK Parti milletvekillerinden Bakan Yanık ile bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karabük’e yapılan yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. AK Parti Karabük milletvekilleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’a yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yanık iyi dilekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı Karabük milletvekilleri Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e teşekkür etti.