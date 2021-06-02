banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi

AK Parti milletvekillerinden Bakan Yanık ile bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KARABÜK 02.06.2021, 19:35
AK Parti milletvekillerinden Bakan Yanık ile bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karabük’e yapılan yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. AK Parti Karabük milletvekilleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’a yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yanık iyi dilekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı Karabük milletvekilleri Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e teşekkür etti.
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu