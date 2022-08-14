AK Parti Karabük teşkilatı 21’inci yılını kutladı

AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü dolayısıyla Karabük’te program düzenlendi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca Hürriyet Caddesi AK Parti Karabük İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programda, 21’inci yıl dönümü pastası kesildi, çocuklara oyuncak ve pamuk şeker dağıtıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti’nin 21’inci yıl dönümünü kutlayarak, "Kuruluşundan beri 21 yıl geçmiş olan ve 21 yıldır bu ülkeye hizmet eden AK Partimiz ve Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmuş olduğu AK

Partimizin kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Başkan Altınöz,” Dün olduğu gibi bundan sonra da AK Parti Karabük teşkilatları ve Karabük halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmaya devam edecektir. Buradaki kalabalığı bile şu an 6’lı masada Genel Başkanlık yapanlar bile toplayamamaktadır. Biz burada, kuruluş yıl dönümümüzde bile coşkuyla bir kutlama yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AK Parti 2023’te de durmak yok, yola devam diyecektir”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş AK Partinin 21’inci yıl kutlamalarında vatandaşlara hitap etti. Güneş, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkeye birçok eser kazandırıldığını vurguladı.

Güneş, iktidara millete hizmet etmek için geldiklerini belirterek, “Millete efendilik için gelmedik. Milletin sorunlarına çözüm olmak için geldik. Milletin dertlerine deva olmak için geldik. 21 yıldır tüm vesayetlere, karşı duruşlara ve engellere rağmen milletin bize verdiği bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştık. Ben inanıyorum ki AK Parti 2023’te de durmak yok, yola devam diyecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkla el ele vererek kurulduğunu söyledi.

AK Parti kurulduktan sonra ilk yapılan seçimde tek başına iktidar olduğunu hatırlatan Ceylan, "Bu gerçekten görülmemiş bir başarıdır. Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Partimiz kurulurken liderimiz, Cumhurbaşkanımız yasaklıydı. ’O muhtar bile olamaz’ diyorlardı ama çok şükür o başbakan oldu, o cumhurbaşkanı oldu, o dünyanın en büyük liderlerinden biri oldu. Onun liderliğinde 21 yıldır yürüyoruz. 21 yıldır milletimize, ülkemize hep birlikte hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarımızda çok büyük reformları sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Okullar, yollar, barajlar yaptık, hastaneler kurduk, Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Sadece fiziki anlamda yatırımlar değil demokratikleşme adına da özgürlükler adına da sizinle tabuları yıktık. Başta başörtüsü sorunu olmak üzere milletimizin önündeki eğitim engelini sizlerden aldığımız destekle aştık." dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 21’inci yıl kutlama programına AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Partinin il ve ilçe teşkilatları, üyeleri ile vatandaşlar katıldı.