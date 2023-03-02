AK Parti Karabük Milletvekili Güneş:

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüreklerde meydana getirdiği üzüntünün tarifinin mümkün olmadığını olmadığını bildirdi.

Güneş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 bin 400 artçı depremin meydana geldiğini belirtti. Depremden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89’u geçtiğini aktaran Güneş, "Şüphesiz milletçe acılara boğulduk. Binlerce insanımızı ebedi aleme uğurladık. Binlerce insanımız evsiz barksız kaldı. Türkiye’mizin güneyinde bazı kentlerimiz harabeye döndü. Kimi çocuklar öksüz, kimileri yetim kaldı. Maddi kayıpların kati hesabını çıkarmak imkansız. Depremin yüreklerimizde meydana getirdiği üzüntünün tarifi mümkün değildir. Gönül dünyamızda oluşturduğu ruhi bunalım ise hala devam etmektedir. İnsanlar, tabiat ve felaketler karşısında ne kadar aciz ve çaresiz kalabileceklerine bir kez daha şahit oldular. Dünyanın her yerinden değişik dinlere ve farklı kültürlere mensup arama kurtarma ekipleri, bu acı karşısında harekete geçerek, depremde zarar görenlere katkıda bulunmak ve enkaz altında kalan kardeşlerimizi sağ çıkartabilmek için ülkemize akın ettiler. Bu davranışlarıyla insanlık ailesinin cevherinde asıl olanın, sevgi ve merhamet olduğunu; kin ve düşmanlıkların ise gerçek karşısında kaybolmaya mahkûm olduğunu dünyaya gösterdiler. ’Asrın felaketi’ olarak yaşadığımız deprem sonrasında yüce meclisin tüm üyeleri bölgede olmaya, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye, onların acılarını paylaşmaya gayret ettik. Birçok acı ve tasaya birlikte şahit olduk. Öncelikle gerek depremin etkilediği bölgenin genişliği gerekse çetin kış koşulları ilk etapta çalışmaları zorlaştırmış olsa da deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla milletimize hizmet için canhıraş bir şekilde seferber olmuştur. Arama kurtarmadan, destek, yardım ve güvenliğe, yaralıların sevkinden yardımların ulaştırılmasına kadar; polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle seferber olmuştur. Aziz milletimiz yaşanan bu felaket karşısında birlik olmuş, herkes gücü nispetinde depremzede kardeşlerimize yardım etmiştir ve etmeye de devam etmektedir" dedi.

Ülkenin dört bir yanından koşup gelen çeşitli vakıf, dernek, sendika, STK, belediye, sivil binlerce gönüllü insanın canla başla çalıştıklarını aktaran Güneş, "Yardım etmek için, bir can daha kurtarmak için, sevgiyle bir eli tutup hayata bağlamak için mücadele eden gönül erlerini gördüm. ’Acımıza, hüznümüze ortak oldunuz, buralara kadar geldiniz’ diyen, dillerinden duayı eksik etmeyen, ağlayarak omzumuza yaslanan çaresiz kardeşlerimizi gördüm. Bir yanda yıkılan binalar ve enkazları, öte yanda onların arasında acıyı yüreğine katık etmiş, ağlamaktan göz pınarları kurumuş babaları, anneleri gördüm. Bir anda her şeyini kaybeden, akrabalarını, sevdiklerini kendi elleriyle toprağa veren metanetli gönüller gördüm. Hayatın anlamının sadece mal ve mülkten ibaret olmadığını bilen, tevekkül eden insanları gördüm" diye konuştu.

Milletin çok acı çektiğini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Milletimiz çok acılar çekti. Çok darlıklar, depremler, nice işgaller, nice savaşlar gördü. Yandı, sele kapıldı. Bunların çoğunu tarih kitaplarından okuyoruz. Bazılarına da bizzat şahit olduk. Bugün ise canımız yanıyor, içimiz sızlıyor. Şehirlerimiz yıkıldı, toprağımız sarsıldı. Fakat aziz milletimiz sarsılmadı, umudumuz sarsılmadı. Unutmayalım ki insanlığımızın ve inancımızın sarsılması, yeryüzünün sarsılmasından daha tehlikelidir. Yüreklerimizi parçalayan bu acı bizi yekpare yaptı, yekvücut olduk. El ele, yürek yüreğe verip kenetlendik. Enkaz altından çıkan her canla sevindik. Bebeklerin o şaşkın bakışları sona erince, çocukların masum bekleyişleri bitince, yetişkinler enkazdan çıkıp çaresizlikleri kurtuluşa erince, ne kadar da mutlu olduk. Hiç tanımadığımız insanların nefes alışıyla sevinmeyi öğrendik."