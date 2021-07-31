AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı vatandaşları aşı olmaya davet etti

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, Covid-19’la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasına destek kapsamında çalışma başlattı.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya Merkez teşkilatıyla birlikte Karabük’te alışveriş merkezinde kurulan uygulama noktasında yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarını oldu. İlçe Başkanı Çetinkaya, salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi: “AK Parti Karabük Merkez İlçe Teşkilatı olarak Kovid-19 önlemleri çerçevesinde aşımızı bugün olduk. Geçen hafta başlattığımız kampanya çerçevesinde teşkilatımızda aşı olmayan arkadaşlarımızla birlikte olup bugün AVM’de kurulan aşı noktasında aşımızı olduk. Tüm vatandaşlarımızı, halkımızı, Karabüklü hemşerilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devletimize de bizlere bu imkanı sunduğundan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah korona virüs illetinden kurtulduğumuz günler yakındır, hepinize sağlıklı günler diliyorum.”

Çetinkaya vatandaşlardan maske ve fiziksel izolasyona dikkat etmelerini, alınan tedbirlere ve kurallara uyulmasını istedi.