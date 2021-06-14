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AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları can dostlarını yalnız bırakmıyor

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, şehrin belirli noktalarında kuşlar için ağaçlara su kabı, sokak hayvanlarına mama kapları bıraktı ve mini evler hazırladı.

KARABÜK 14.06.2021, 14:29
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları can dostlarını yalnız bırakmıyor

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, şehrin belirli noktalarında kuşlar için ağaçlara su kabı, sokak hayvanlarına mama kapları bıraktı ve mini evler hazırladı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, her canlının kendileri için kıymetli olduğunu söyledi. Etkinlik ile ilgili olarak Çelik, “Bizlerin görevi Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve diğer canlıların hayatlarını da gözeterek yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Bizler de AK Gençler olarak bu bilinçle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı unutmayarak şehrimizin belirli noktalarında dostlarımız için mama ve su kapları ile barınabilecekleri evler bıraktık” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına yönelik projelerinin devam edeceğini belirten Çelik, “Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız” dedi.
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