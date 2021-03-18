AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz’den 18 Mart mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Altınöz, vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerin Şehitler Günü’nü idrak etmenin hüznünü ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Altınöz’un mesajında, “Çanakkale, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, sarsılmaz bir imanla vatanını canı pahasına nasıl koruduğunu gösteren dili, rengi, etnik kökeni farklı, ancak kader birliği yapmış vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir.

Çanakkale Zaferinden aldığı ilhamla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ülkemizi durdurmak, şehit kanlarıyla sulanan aziz vatan toprakları üzerinde operasyon yapmak isteyen PKK, FETÖ/PDY ve diğer taşeron terör örgütler ile bu örgütlerin perde gerisindeki güçlere aziz milletimiz gerekli cevabı vermiştir. Bir asır önce Çanakkale’de olduğu gibi, 100 yıl sonra da benzer işgal girişimlerine karşı şanlı bir direniş ortaya koyarak, vatanını korumak için neler yapabileceğini en gür sesle, aynı ruh ve inançla yedi cihana ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal topraklara, aynı şuurla sahip çıkarak korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakarak şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmektir. Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum” ifadeleri yer aldı.