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AK Parti İl Kadın Kollarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

KARABÜK 08.03.2022, 12:12
AK Parti İl Kadın Kollarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, teşkilat mensupları ve kadınlar katıldı.

Kadınlar günü ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, “Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum” dedi.

Öksüzoğlu, “Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugünde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Türk kadınının, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Öksüzoğlu, şunları söyledi: “Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5’e ulaşmıştır. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, anayasa ve TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır.”

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil hediye edildi.

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