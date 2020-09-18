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AK Parti İl Başkanı Altınöz’den Gaziler Günü mesajı

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI İSMAİL ALTINÖZ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.

KARABÜK 18.09.2020, 12:32
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AK Parti İl Başkanı Altınöz’den Gaziler Günü mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Başkanı Altınöz, mesajında, Türk milletinin tarihi boyunca şehit ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethettiğini, devletler kurduğunu, en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıktığını belirtti.

Altınöz, gazilerin, fedakarlıklarıyla nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışla bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz’daki direnişi bunun en güzel örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu düşüncelerle bu toprakları bizlere vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, ’Allah onlardan razı olsun’ diyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ’Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

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