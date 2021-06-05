AK Parti, Dünya Çevre Günü’nde Karabük’te fidan dağıttı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle ortak basın açıklaması yayınladı. Karabük’te de çevreye duyarlılık farkındalığı için fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

AK Parti Karabük Teşkilatı 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Karabük İl Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Nurullah Özen, “Etkilerini hayatın her alanında hissetmeye devam ettiğimiz salgın süreci tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini gösterdiği gibi, uzun zaman evlerinde kalmak durumunda kalan bizler için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. ‘Kademeli normalleşme dönemi’ olarak tanımladığımız bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürerek daha güzel günlerin yakın olduğuna inanıyoruz” dedi

AK Parti’nin gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği çalışmalarla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koyduğunu ifade eden Özen, “Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi’ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi’ni hızla gerçekleştiren, 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştıran ve ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127’den 519’a ulaştıran ve 2023’te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti’miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur” diye konuştu.

Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından farklı şehirlerde 11 Millet Bahçesinin açılışının gerçekleştireceğini aktardı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti Karabük İl Kadın Kolları “Bugün Fidan Yarın Nefes” diyerek Hürriyet Caddesinde fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Fidan dağıtımı etkinliğine AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ve AK Parti teşkilatı katıldı.

Öte yandan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlara tohumlu kalem hediye etti. AK Partili gençler vatandaşlara çevrenin ve doğanın önemi anlattı.