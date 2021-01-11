AK Parti, Başkan Altınöz ile yola devam edecek

Karabük Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, mevcut İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile yola devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş beraberindeki İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya ve Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, gazetecilerin sosyal medyada kongre için muhalif adaylarının da bulunduğuna dair söylentilerin sorulması üzerine AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Bu tür olayla sosyal medya üzerinde yazılır, çizilir ama genel merkezimiz mevcut başkanımız Av. İsmail Altınöz ile yola devam etme kararı aldı. Daha önce ilçe kongrelerimizi gerçekleştirmiştik. Yaşanan pandemiden dolayı il kongremizi yapamamıştık. 19 Ocak’ta il kongremimizi yaparak 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da, 19 Ocak Salı günü Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongreye video telekonferans üzerinden katılacak. Şimdiden kongremizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.