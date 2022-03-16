AK Gençlik’ten ‘Bir Çocuk, Bir Tebessüm’ Projesi

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı, ‘Bir Çocuk, Bir Tebessüm’ projesi başlattı.

Yenice İlçesine bağlı Şirinköy Köyü Ortaokulunu ziyaret eden AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrencilere kuaför hizmeti sunan, kıyafetler, kitap ve kırtasiye gereçleri hediye eden AK gençler, öğrencilerle kitap okuma, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün yaşattı.

Öğrencilerin yüzündeki tebessümün kendilerini de mutlu ettiğini belirten AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik gerçekleştirdikleri ‘Bir Çocuk, Bir Tebessüm’ projesini değerlendirdi.

Çelik, “AK gençler olarak Yenicemizin Şirinköy Köyü Ortaokulundaki öğrencilerimizi ziyarete geldik. Öğrenci kardeşlerimize kıyafet, kitap ve kırtasiye gereçleri hediye ettik. Onların yüzlerindeki ufacık bir tebessüm bile bizleri çok mutlu ediyor çok seviniyoruz. Zaten AK gençler olarak amacımız da bu. Onların yüzündeki küçücük bir tebessümü görebilmek. Bize bu yetiyor, enerjimize enerji katıyor. Çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Öğrenci kardeşlerimize kuaför hizmeti sunduk. Öğrenci kardeşlerimizin saç bakımlarını yapan ‘Bir Çocuk, Bir Tebessüm’ projemize destek olan kuaför Tansu ve ekibi, Dağkıran erkek kuaförü ve ekibine de teşekkür ediyorum. Gidemediğin yer senin değildir diyerek, tüm köy okullarımıza da inşallah gideceğiz.” ifadelerine yer verdi.