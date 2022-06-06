AK Gençler çevre temizliği yaptı

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla temiz bir çevreye farkındalık oluşturmak için Karabük Kent Ormanı’nda çevre temizliği yaptı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında bilgi vererek ‘Çevre Timi’ olarak sahada olduklarını, yeşile zarar verecek çöpleri toplayıp atıkları temizlediklerini söyledi.

Çelik, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

Yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında çalışmaya devam edeceklerini aktaran Çelik, “Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası’nı kutluyorum” dedi.