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Ahmet Şahin’in mutlu günü

Karabük’ün cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimlerinden Safranbolu TSO eski Meclis Başkanlarından Ahmet Şahin’in kızı Sümeyye şahin, Fatih Can Kılıç ile dünya evine girdi.

KARABÜK 25.07.2021, 00:46
Ahmet Şahin’in mutlu günü
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Karabük’ün cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimlerinden Safranbolu TSO eski Meclis Başkanlarından Ahmet Şahin’in kızı Sümeyye şahin, Fatih Can Kılıç ile dünya evine girdi.

Karabük By Fatih düğün sarayında düzenlenen düğüne AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis üyeleri, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda davetli katıldı.

Karabük Belediyesi Nikah memurunun kıydığı nikahda 9 şahit huzurunda Sümeyye ve Fatih Can Kılıç çifti dünya evine girdi.

Yoğun davetli topluluğu genç çiftleri yalnız bırakmayarak düğün töreni boyunca eşlik etti.
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