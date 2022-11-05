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Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mansiyon ödülü
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeyle katıldığı Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı’ndan mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
KARABÜK 05.11.2022, 14:28
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeyle katıldığı Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı’ndan mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Safranbolu’dan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Batı Karadeniz bölgesinin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı katıldı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen AR-GE Proje Pazarına ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeleriyle katılım sağlayan Karabük ekibi mansiyon ödülü almaya hak kazandı.