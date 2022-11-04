Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BARÜ Ar-Ge Proje Pazarında

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve proje alanında başarılı işler çıkaran Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı’na katıldı.

Batı Karadeniz bölgesinin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı başladı.

Safranbolu’dan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen ve öğrenciler Bu yıl 5’incisi düzenlenen AR-GE Proje Pazarına ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeleriyle katılım sağladılar.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun okulun standını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip proje hakkında bilgi aldılar ve başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise "Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz projeler noktasında her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor. Her platformu ve organizasyonu fırsat bilip projeler geliştirerek ilçemizi başarıyla temsil ediyorlar. Devletimizin ve bakanlığımızın son yıllarda meslek liselerine yaptığı yatırımların ve verdiği önemin karşılığını çok yoğun bir şekilde alıyoruz. Meslek liselerimizin önümüzdeki süreçte daha farklı önemli projeler geliştireceğine inanıyoruz” dedi.