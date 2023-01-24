Afrika Türkiye’nin tecrübelerini bekliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya gelen Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, "Afrika Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmalı" dedi.

Konsolosluk işlerinden sorumlu Başkatip İbrahima Traore, Katip Cheikh Mbacke Fall, Büyükelçilik tercümanı Kemal Özturanlı eşlik ettiği Büyükelçi Gueye, Afrika’nın Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Senegal Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten büyükelçi Gueye, özellikle eğitim alanında yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Ortak araştırmalar konusunda iş birliği yapılmalı, Afrika Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmalı" dedi.

Rektör Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Senegalli öğrencilerden memnun olduklarını ve Senegal ile ilişkileri önemsediklerini ifade etti. Polat, "Senegalli 400’den fazla öğrencimiz var, Türkiye’deki üniversiteler arasında Senegal uyruklu öğrencilerin en fazla olduğu üniversite Karabük Üniversitesi" diye konuştu.

KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Rektör Polat, Büyükelçi Gueye’ye hediye takdiminde bulundu.

Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gueye ve beraberindeki heyet daha sonra KBÜ Demir Çelik Kampüsünü gezdi. Büyükelçi Gueye, kampüs alanındaki gezinin ardından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda Senegalli öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Büyükelçi ve Rektör Polat, programın ardından Rektörlük makamında öğrencilerin durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.