banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti

AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi.

KARABÜK 19.05.2021, 17:20
AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi.

AFAD gönüllüsü projesi kapsamında Karabük’te kayıtlı AFAD gönüllülerine verilen eğitimler aralıksız sürüyor. Safranbolu ilçesinde bulunan İncekaya Cam Teras otopark alanında gönüllülere çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen 12 kilometrelik yürüyüşle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı.
Yorumlar (0)
25°
açık