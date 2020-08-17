Abdullah Ören, İtfaiye kampanyasına 10 bin TL ile katıldı
UZUN YILLARDIR ALMANYA’DA TİCARET YAPAN, GURBETÇİ RAMAZAN VE ŞENGÜL ÖREN ÇİFTİNİN OĞULLARI OLAN VE TÜRKİYE’DE DE ÖNEMLİ YATIRIMLARI BULUNAN İŞADAMIABDULLAH ÖREN , YENİCE BELEDİYESİ İTFAİYE ALIM KAMPANYASINA 10.000,00 TL İLE KATILDI.
Uzun yıllardır Almanya’da ticaret yapan, gurbetçi Ramazan ve Şengül Ören çiftinin oğulları olan ve Türkiye’de de önemli yatırımları bulunan işadamı Abdullah Ören , Yenice Belediyesi İtfaiye Alım Kampanyasına 10 bin TL ile katıldı.
Kısa adı MIC olan Modern Immobilien Center Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ören, aynı zamanda Türkiye için çok büyük önem arz eden Uluslararası Demokratlar Birliği ( UID ) Ekonomi Birim Başkanlığı görevini de başarı ile sürdürüyor. İşadamı, Abdullah Ören , hayır severliği ile de tanınıyor.
Yenice Belediyesi’nin açmış olduğu İtfaiye Alım Kampanyası’na şu ana kadar en yüksek meblağ ile katılan Abdullah Ören , “ Yenice bizim, hepimizin. Böyle bir kampanyaya duyarsız kalamazdık. Bu tür kampanyaları desteklediğimiz gibi bu kampanyaya da MIC Şirket olarak 10 bin TL ile katıldık. Özellikle yurt dışındaki hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Zira, yangının ne zaman nerede, hangi saatte olacağı belli olmaz. Bu kampanyaya önderlik eden başta İlçemiz Belediye Başkanı Zeki Çaylı bey olmak üzere herkesi kutluyorum “ dedi.
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