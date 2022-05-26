80 milyon TL’lik Balıklarkayası Projesinin ihalesi yapıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin üçüncü dönem projelerinin en önemlisi ve maliyetinin 80 milyon TL’yi bulacak olan Balıklarkayası Projesinin ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili üçüncü dönem projelerine start vermeye başladı. Vergili, Kesintisiz Ulaşım Projesi bünyesinde yaklaşık 600 metre olan, alt ve üst geçitlerden oluşan Balıklarkayası Projesinin ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vergili, “Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ihaleye yaşanan fiyat farkları nedeniyle katılan firma olmamıştı. Ancak dün yenilediğimiz ihale sonuçlandı ve yasal süreç başladı. Projemizin maliyeti yaklaşık 80 milyon civarında ve Karabük Belediyesi ölçeğinde bir belediyenin yapması kolay olmayan bir yatırım. Ancak biz verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Projenin hayata geçmesiyle bölgede trafik açısından ciddi bir rahatlama olacak. Bunun dışında Kent Orman için yaptığımız ihaleye de katılım olmadı. O ihalemizi de yenileyecek ve Şehir Parkı’ndan sonra Kent Ormanda da Karabüklülere yakışan bir ortam hazırlayacağız. O projemizin bedeli de yaklaşık 20 milyon lira” dedi.