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2022 yılı bütçesi 70 Milyon TL olarak onaylandı

Karabük İl Genel Meclisi 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı toplantıları sona erdi.

KARABÜK 21.11.2021, 12:37
2022 yılı bütçesi 70 Milyon TL olarak onaylandı

Karabük İl Genel Meclisi 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı toplantıları sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen’in başkanlığını yaptığı İl Genel Meclis toplantılarının son oturumunda, Karabük İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı bütçesi 70 Milyon olarak oy birliği ile kabul edildi.

Gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mesut Aydın tarafından 2022 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe sonrası İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen bütçeyi oylamaya sunarak meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin sona erdiği 20 günlük maratonun ardından özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Sözen, “Öncelikle 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun. İl Genel Meclisimiz ve İl Özel İdaremiz, Karabük’ün en uzak köşesine kadar uzanan bir hizmet sahasına sahip. Nerede bir yerleşim yeri varsa orada devlet var, orada alt yapı, yol, elektrik ve su var. Bundan dolayı yaptığımız iş sorumlulukları olan kutsal bir iştir. Devletin parasını kamu hizmetlerinde sonuna kadar kullanarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterdiğiniz uyumlu çalışmalardan dolayı İl Genel Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarımızda hiçbir aksama olmadan kamu hizmetlerinin yapılmasına, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntısını gidermeye çalıştık. Her yıl olduğu gibi bu yılda belirlenen hedeflerimizi aştık. Asfalt sezonuna başlamadan önce bir hedef vardı ve bugün çalışmalarımız neticesinde 105 km’ye yakın sıcak asfaltı köy grup yollarımıza serdik. Burada uyum içerisinde çalışmanın, özverili ve mesai saati gözetmeksizin emek sarf eden herkesi katkısı var. Bu bağlamda da tekrar tüm Özel İdare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Sözen son olarak Kasım ayı boyunca devam eden yoğun bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını da belirterek, “2022 yılı mali bütçesinin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Hükümetimize, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

2022 yılı bütçesinin oy birliği ile kabul edildiği son toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alan Safranbolu İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın neticesinde bütçe görüşmelerinin sona erdiğini belirterek; “Meclis üyelerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oy birliği ile kabul edilen bütçe İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Bütçe görüşmelerinin son gününde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz alan Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Kahriman, 20 gün süren yoğun toplantılarından ardından bütçenin onaylandığını ifade ederek, “Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler İlimiz, İlçelerimiz ve köylerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek adına el birliğiyle çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerde herkesin emeği var. 20 günlük süre zarfında bugün son bulan ve oy birliği ile neticelenen bütçe Ülkemize, İlimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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