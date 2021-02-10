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2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne 65 bin 443 kişi müracaat etti

Karabük Valisi Fuat Gürel kurum denetimleri kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KARABÜK 10.02.2021, 11:03
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2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne 65 bin 443 kişi müracaat etti

Karabük Valisi Fuat Gürel kurum denetimleri kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel kurum denetimleri kapsamında İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte ziyaretlerine devam ediyor. Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret eden Gürel, Başhekim Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi’den 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sağlık tesisinin genel bir tanıtımını yapan Başhekim Çebi, poliklinik, nöbet klinikleri, genel ve lokal ameliyathaneler, yataklı servisler, görüntüleme merkezi, radyoloji ve diğer birimlerle ilgili bilgiler verdi.

Çebi, 2020 yılında 65 bin 443 hastanın müracaat ettiğini belirterek, “41 bin 393 poliklinik yapılırken 470 sevk yapıldı. Bunlardan 14 bin 353 diş çekimi, 21 bin 764 dolgu, 5 bin 461 kanal tedavisi, 16 bin 150 protez, 29 bin 664 röntgen işlemi gerçekleştirildi” dedi.

Çebi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan 2, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’ndan 2, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’ndan 1, Endodonti Anabilim Dalı’ndan 2, Periodontoloji Anabilim Dalı’ndan 1 ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan 1 olmak üzere toplam 9 öğretim üyesinin kurumda hizmet vermeye başladığını söyledi.

Çebi, 29 nitelikli poliklinik odasında kurulu 54 ünit, periapikal ve panoramik olmak üzere her iki katta görüntüleme merkezi, her poliklinik odasında diş hekimlerinin kullanımına tahsis edilen endodontik döner alet, kavitron ve uçları, ışınlı dolgu cihazı, amalgamatör vb. cihaz ve donanımlar, her diş hekimi için yeterli sayıda mikromotor ve aeratör başlığı, Ameliyathane için diş üniti, anestezi cihazı, monitör vb. donanımların mevcut olduğunu aktardı.

Ameliyathane ve yataklı servislerin açılmasına yönelik donanımsal eksikliklerin tamamlandığını ve temel malzemelerin alımı sağlandığını kuruluş ve işleyişle ilgili gereken bilgilenmenin sağlanması için hastaneden diş hekimi, hemşire ve diş klinik yardımcılarından oluşan 7 kişilik bir ekibin Ankara Tepebaşı Ağız ve Diş Hastanesine hizmet içi eğitime gönderildiğini ifade eden Çebi, “Eğitim sonrası yılın başında gerekli düzenlemeler yapılarak ameliyathane ve yataklı servis hizmeti verilmeye başlandı. Ameliyathanede ilk hastanın 23 Ocak tarihinde tedavi edilerek, pandeminin başladığı haftaya kadar toplam 7 hasta genel anestezi altında tedavileri sonrası taburcu edildi” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başhekim Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi ve ekibine teşekkür eden Vali Gürel, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.
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