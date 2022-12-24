150 öğrenciye atkı, bere ve eldiven hediye edildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde ‘Isıtan Eller Projesi’ çerçevesinde alınan atkı, bere ve eldivenden oluşan hediye paketleri 150 öğrenciye dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce başlatılan ‘Isıtan Eller Projesi’ çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Karabük’te de gönüllülerin katkılarıyla atkı, bere ve eldiven alınarak hediye paketleri oluşturuldu.

Hazırlanan hediye paketler Vali Fuat Gürel’in katılımıyla Yenice Özal İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine teslim edildi.

150 öğrenciye hediyelerin dağıtıldığını belirten Vali Gürel, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan gençleri ve katkı veren kurum, kuruluş ve kişileri tebrik etti.