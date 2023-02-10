11 yaşındaki Berat oyuncağını deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanında bölgeye yardım gönderilirken, Karabük’te yaşayan 11 yaşındaki Berat Emir Dilaver, oyuncağını deprem bölgesine gönderdi.

Karabüklü Berat Emir Dilaver’in yardım kampanyasına destek olmak için ailesi ile birlikte hazırladıkları yardım paketinin içine koyduğu oyuncak araba ve üzerine yazdığı mesajı ekiplere duygu dolu anlar yaşattı. 11 yaşındaki Berat Emir’in afet bölgesindeki çocuklara gönderdiği oyuncak arabanın üzerine, "Hey çocuk korkma, herkes sizin için dua ediyor, üzülme korkma her şeyin iki katına sahip olacaksın. Hepimiz sizi seviyoruz" yazdı.