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KARABÜK / Günün Gelişmeleri
Yıldırım: “27 Mayıs tarihi demokrasimizin utancıdır”
Milli Eğitim müdüründen velilere işyerinde ziyaret
Genel Sekreter Uzun, komşu ilçede incelemelerde bulundu
Safranbolu’da "acil durum" tabelaları yerleştirildi
Karabük TSO üyesi 3 firma ilk 500’de
Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
Karabük heyeti Bakan Soylu ile bir araya geldi
KBÜ’de “II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras” Kongresi
Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor
“Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” start alıyor
KBÜ’de Hemşirelik Haftası etkinliği
Genel Sekreter Uzun, yurt inşaatında incelemelerde bulundu
DATÜB’den “YAŞAT” maratonuna tam destek
AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
Ovacık ilçesindeki entegre devlet hastanesi çalışmaları devam ediyor
KARABÜK
Karabük’te Yaşlı Dinlenme Merkezi hizmet vermeye başladı
KARABÜK
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
KARABÜK
AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi
KARABÜK
Karabük’te 50 dönümlük arazi Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis edilecek
KARABÜK
Karabük -Yeniceliler Derneği binasında çalışmalar sürüyor
KARABÜK
Karabük’te 19 Mayıs’ta doğan öğrencilere sürpriz
KARABÜK
Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldıran İsrail’e tepkiler devam ediyor
KARABÜK
Vali Gürel’den KARDEMİR’e “Teşekkür Belgesi”
KARABÜK
Başkan Sözen, “2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyecek”
KARABÜK
Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu
KARABÜK
Toprak altından çıkan suyun kaynağı tespit edildi
KARABÜK
İl Jandarma Komutanlığı’ndan anlamlı bağış
KARABÜK
TSO Meclis Başkanı Ünal: “Kudüs’te yaşananlar kabul edilemez”
KARABÜK
Safranbolu TSO Başkanı Acar’dan bayram mesajı
KARABÜK
Başkan Kassanov’dan Ramazan Bayramı mesajı
KARABÜK
Belediye çalışanlarına bayram öncesi maaş, ikramiye ve promosyon ödemesi yapıldı
KARABÜK
MÜSİAD Karabük, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırılarını kınadı
KARABÜK
Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
KARABÜK
KBÜ’den İsrail’e kınama mesajı
KARABÜK
KBÜ’nün 16 projesine TÜBİTAK desteği
KARABÜK
Safranbolu’da "Yazarlık Atölyesi" Projesi
KARABÜK
Dünyanın en pahalı baharatı için Gagauzya’da safran tarlası kurdular
KARABÜK
Vali Gürel, pazar yerlerini denetledi
KARABÜK
Safranbolu öğrenci velileri ile online buluşmalar devam ediyor
KARABÜK
KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Güleç’ten işlem yasağı açıklaması
KARABÜK
İş Güvenliği Haftası’nda KARDEMİR ve Karabük Belediyesi’nden kurtarma tatbikatı
KARABÜK
Safranbolu’da bayram temizliği başladı
KARABÜK
Vali Gürel iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu
KARABÜK
‘Stadyum Genç Ofis’ gençleri bekliyor
KARABÜK
Vali Gürel, uygulamala noktalarında sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
KARABÜK
Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı
KARABÜK
Trafik Haftası kapsamında sürücülere uyarılarda bulunuldu
KARABÜK
Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımına başlanıldı
KARABÜK
Safranbolu’da çevre çalışmaları sürüyor
KARABÜK
Başkan Değirmenci, “Emekçilerin beklentilerini daha gür bir sesle haykıracağız”
KARABÜK
KBÜ’deki hobi bahçelerinde ata tohumları toprakla buluştu
KARABÜK
Prof. Dr. Ağras: "Çocuklarda idrar kaçırma önemli bir sağlık sorunudur"
KARABÜK
Karabük’te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
KARABÜK
Başkan Köse, sosyal tesis inşaatında inceleme yaptı
KARABÜK
Kansere yenik düşen Kıbrıs Gazisi toprağa verildi
KARABÜK
Prof. Dr. Yalçın: "Akne kalıcı izlere yol açabilir”
KARABÜK
İhtiyaç sahibi 200 aileye gıda paketi yardımı yapıldı
KARABÜK
Çebi, “Pandemiyi bitirmenin en etkili yolu aşılamadır”
KARABÜK
Başkan Köse Veteriner hekimleri ziyaret etti
KARABÜK
Karabük Barosu Vali Gürel’i ziyaret etti
KARABÜK
Belediye çalışanlarına promosyon müjdesi
KARABÜK
Genç Kızılay’dan gıda ve zekat yardımı
KARABÜK
Karabük’te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi
KARABÜK
Kanserden vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
KARABÜK
Sakın orucu sigara ile açmayın
KARABÜK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı
KARABÜK
İş insanı Ulupınar’dan TBB Başkanı Çakar’a ziyaret
KARABÜK
AK Parti Gençlik Kolları Türk Bayrağı ve balon dağıttı
KARABÜK
Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı
KARABÜK
Karabük’te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ödenek ayrıldı
KARABÜK
Vali Gürel ’Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulundu
KARABÜK
Çatalzeytinliler Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı
KARABÜK
‘Halk Günü’ toplantıları devam ediyor
KARABÜK
Karabük’ü mesken tutan leylekler için yiyecek bırakıldı
KARABÜK
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
KARABÜK
Akbaş, Anadolu Masalları Projesi hakkında bilgi aldı
KARABÜK
Bitkin halde bulunan Kukumav kuşu tedavi altında
KARABÜK
İş insanı Orhan Buyurman’ın acı günü
KARABÜK
Karabük TSO’dan 3 Nisan Sanayi Günü teklifi
KARABÜK
Prof. Dr. Tüzüner: "Kapalı karaciğer cerrahisi hastalara konforlu bir tedavi sağlıyor"
KARABÜK
Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
KARABÜK
KBÜ’de uluslararası görüşmeler dijital olarak gerçekleştiriliyor
KARABÜK
Çebi, "Ağız ve diş sağlığının korunması kardiyovasküler sisteme olumlu etki sağlıyor"
KARABÜK
Baro Başkanı Köklü görevi devraldı
KARABÜK
Milli güreşçi Merve Karadeniz, Türkiye şampiyonu oldu
KARABÜK
Kontrolden çıkan kamyon refüje çarpıp devrildi
KARABÜK
Karabük Barosu’nun yeni başkanı Köklü oldu
KARABÜK
Karabük Mart ayında tarihinin en yüksek ihracatını yaptı
KARABÜK
Karabük’te Polis Teşkilatı’nın 176. yılı kutlandı
KARABÜK
KBÜ’de "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi
KARABÜK
Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Vali Gürel ile görüştü
KARABÜK
Emniyet teşkilatından Vali Gürel’e ‘Polis Haftası’ ziyareti
KARABÜK
Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu
KARABÜK
Prof. Dr. Yalçın, "Gereksiz kozmetik uygulamaları önemli sorunlara yol açıyor"
KARABÜK
GAMER, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı
KARABÜK
Köylerde içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor
KARABÜK
Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile bir araya geldi
KARABÜK
İl Genel Meclis Başkanı Sözen’e hayırlı olsun ziyareti
KARABÜK
KARDEMİR’den ihtiyaç sahiplerine bin adet gıda yardımı
KARABÜK
Emniyetten sürücülere kolonya ve çikolata ikramı
KARABÜK
Erzurumlular Derneği’nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi
KARABÜK
İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları devam ediyor
KARABÜK
Safranbolu’da yeniden doğan çocuklara patik ve kitap
KARABÜK
CHP’li 17 vekil Karabük’te vatandaşları dinleyecek
KARABÜK
Safranbolu’dan Genç Kızılay faaliyete başladı
KARABÜK
Karabük’te ‘Avukatlar Günü’nde çelenk sunumu yapıldı
KARABÜK
Karabük İl Genel Meclisinden "Montrö Bildirisi"ne tepki
KARABÜK
Yoldan çıkan otomobil devrildi
KARABÜK
Doç. Dr. Çebi: "Otizmli çocuklara ağız sağlıklarını koruyucu alışkanlıklar öğretilmeli"
KARABÜK
Polis memuru Mutlu Temel’in adı okul kütüphanesinde yaşatılıyor
KARABÜK
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR’in temelinin atılmasının 84. Yılı
KARABÜK
Safranbolu’da en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi
KARABÜK
Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen oldu
KARABÜK
Vali Gürel, korona virüs ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı
KARABÜK
Karabük’te yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başladı
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