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Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü

Güncel 24.03.2022, 09:29
Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü
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Artvin’de etkili olan kar yağışı sonrası yapımı devam eden Yusufeli Barajı beyaza büründü. Su tutmaya hazırlanan barajın karlı hali havadan görüntülendi.