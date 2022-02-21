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Kar üstünde 30 yıllık gelenek: "Kar voleybolu"

Güncel 21.02.2022, 10:47
Kar üstünde 30 yıllık gelenek: "Kar voleybolu"
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Gümüşhane’de 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyünde 30 yıldır her kış mevsiminde köyün yaşlı ve gençleri hemen her hafta sonu kar voleybolu oynuyor. Ağaçtan direk ve saman balyası ipinden file yapan köylüler kendilerine rakip arıyor.