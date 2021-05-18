Kapadokya'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu gökyüzünde kutlandı

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Kapadokya'da sıcak hava balonculuğunda faaliyet gösteren Royal Balon firması 2020-2021 futbol sezonunu Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamlamasının ardından yerden metrelerce yükseklikte Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balon sepetlerine 15 metre boyunda Beşiktaş bayrakları asıldı. Balon turuna katılan yabancı turistlerinde “Şampiyon Beşiktaş” sloganları ve kartal pençesi yapmaları ile havalanan sıcak hava balonları Beşiktaş’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladı.