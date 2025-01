Trump’ın Davos’taki Dünya Ekonomik Forumuna uzaktan bağlanarak yaptığı konuşmada, faiz oranlarının düşürülmesini istediğini söylemesi Wall Street’i çok olumlu etkiledi.

Trump "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep ediyoruz ve aynı şekilde tüm dünyada da düşürülmesi gerekiyor." Dedi. Bu çağrı, önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında alınacak olan kararları etkileyebilir mi? Zira hala piyasa 29 Ocak’taki toplantıda faizin sabit tutulacağına %99.5 ihtimal veriyor. Trump Çin ile adaletli ilişkiler istiyoruz, Avrupa Birliliği ABD’li şirketleri vergilendiriyor, Ukrayna savaşının bitmesi için petrolün düşmesi gerekiyor, OPEC ülkelerinden fiyatları aşağı çekmelerini istiyorum, dedi.Japonya merkez bankası faizleri 0.25'ten 0.50 yükseltti. 2 yıllık tahvil faizleri değişmedi, 10 yıllıklar 4.65’te.. Altın 2755 dolarda tutundu. Brent petrol 78, Bitcoin 105 bin 500 dolarla açılıyor. Bugün Avrupa ve ABD’de Ocak ayı öncü imalat/üretim endeksleri izlenecek.

ABD’DE ÇİN TEKNOLOJİ FIRTINASI

ABD'nin geçen yıl Çin'den ithal ettiği 401 milyar dolarlık malın %12'sini veya 47 milyar dolarını iletişim ekipmanları oluşturdu. Bunlar cep telefonlarından televizyonlara, uydulara kadar her şeyi kapsıyor. 39 milyar dolar değerindeki, ABD'nin geçen yıl Çin'den ithal ettiği en büyük ikinci mal kategorisi bilgisayar ekipmanıydı. Bunlara tabletler, dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve temelde yarı iletken çipler ve ağ arayüz kartları gibi bunlara güç veren tüm bileşenler dahildir. Peki tüketiciler %10'luk gümrük vergisinin acısını ne zaman hissedecek? Trump tehdidini yerine getirse ve 1 Şubat'ta tüm Çin mallarına gümrük vergisi koysa bile, tüketicilerin bu mallar için ödediği tüm fiyatların artması biraz zaman alabilir. Bazı perakendeciler, özellikle önceden ek envanter stoklamışlarsa, gümrük vergilerinin daha yüksek maliyetlerini karşılayabili

BİST’TE BANKALAR NİYE SATIŞ YEDİ?

Borsa İstanbul bu defa bankalar dışında yükseldi, endeks 10 bin 112 puana çıktı toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1,95 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile çimento oldu. En yüksek prim yapan hisseler; BSOKE, BTCIM, MAGEN, TTKOM, CİMSA, DITAŞ, BVSAN…. En çok kaybedenler ALFAS, BERA, GARAN, LİDER, EKGYO, DERHL, BRKVY… Merkez Bankası piyasa beklentisine uygun olarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine düşürdü. Banka bu kararı, enflasyondaki düşüşü desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla aldığını açıkladı. Fiyatlarda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para duruşu sürdürülecek, sözü sonrası BİST’te bankalara satış geldi, Bankacılık endeksi 1.95 düştü. Oysa merkez bankasının politika faizi, enflasyonun gerektirdiği sıkılıkta belirlenecektir, ifadesi gelecekteki süreci net bir şekilde gösteriyor. TÜFE aşağı FAİZ aşağı.. Borsada çimentolar yoğun talep gördü. Teknoloji, bilişim, demir çelik sektörlerinde yoğunlaşma yaşandı. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı %10 vergiyi 1 şubatta uygulamaya koyacak olması Wall Street’te etkili olmadı. Bu akşam Moody’s’in Türkiye not kararı var. ABD ve Avrupa’da ocak ayı öncü imalat/üretim endeksleri izlenecek.Moody’s en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3’ten B1’e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu. 31 Ocak’ta da Fitch’in not kararı var. Kredi notu artış beklentisiyle endeks 10 bin 400 puana ulaşabilir. Güçlü al sinyali taşıyan hisseler: MAGEN, OYAK, KOZAL, AKSEN, ASELS, ÇİMSA, GUBREF, İŞYAT, SAHOL, TCELL, THY, TTKOM, MARK

KURLAR NEDEN SINIRLI YÜKSELİYOR?

Faiz indirimi tahvillerin cazibesini arttırdığı için yabancılar yoğun alım yapıyor. Geçen hafta 1 milyar 239 milyon dolarla son 2 ayın en güçlü tahvil alımını gerçekleştirdiler. Merkez Bankası brüt rezervleri 163.3 milyar dolarla rekor düzeyde. Net rezervler 71.5, swap hariç net rezervler 59.4 milyar dolar oldu. Hisse stokları 33.6; tahvil stokları 19.9 milyar dolar olan yabancı yatırımcıların toplam 53.5 milyar dolarlık menkul kıymetleri var. Bu sene tamamen kapanacak olan Kur Korumalı Mevdutta bir haftda 38 milyarlık çözülme yaşandı, hesaplar 1 trilyon 47 milyar liraya geriledi. 250 baz puanlık faiz indirimi daha önce satın alındı ancak sürecin devam edecek olması TL’deki sınırlı kayıpların devamını sağlıyor. Dolar güne 35.68, Euro 37.27 TL ile başlıyor Kredi notumuzun artması halinde fon girişinin yoğunlaşmasına bağlı olarak kademeli olarak 35.50 – 35.25 – 35.10 TL seviyeleri görülebilir. Aysonunda Fitch’ten de aynı karar gelirse dolar 34.80 TL’ye döner.

TRUMP NEDEN FED’E ÇAĞRI YAPTI?

Euro, yatırımcıların Başkan Donald Trump'ın faiz indirimini teşvik eden sözlerki sonrası 1,0441 dolara geriledi. Trump, görev süresinin başlarında daha katı ticaret cezaları uygulamamayı seçerek, korumacı politikaların küresel büyümeyi rayından çıkarabileceği ve ABD enflasyonunu daha da yükseltebileceği endişelerini hafifletti. Bunun yerine, iş dünyası yanlısı önlemlere odaklanması yatırımcı duygusunu destekledi. Trump AB'yi "bize karşı çok, çok kötü" olmakla eleştirdiği ve olası tarifelere işaret ettiği için gerginlikler devam ediyor. Buna karşılık, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'yı olası ticaret önlemlerine hazırlanmaya çağırdı ve Trump'ın genel tarifeleri erteleme kararını "çok akıllıca bir yaklaşım" olarak nitelendirdi. Para politikası cephesinde, ECB'nin gevşeme duruşunu sürdürmesi bekleniyor ve piyasalar önümüzdeki haftaki toplantıda mevduat oranında 25 baz puanlık bir indirim bekliyor. Pariede 1.0370 desteği kırılmadığı sürece 1.0450 direnci test edilebilir. ABD’de açıklanacak üretim verisi tahminleri aşarsa dolardaki kayıplar sınırlanır.

ALTINA FAİZ DESTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 Dünya Ekonomik Forumu'na video konferansla katılarak, küresel ekonomik durumu ve çözüm önerilerini paylaştı. Ekonomik kaosun üstesinden geleceklerini vurgulayan Trump, "Son dört yılda ekonomiye zarara yol açan adımlar attılar, ancak biz bunları düzelteceğiz" dedi. yüksek enflasyon oranlarının ekonomiyi sarstığını, ancak bu sorunu çözmek için bir dizi adım attığını belirtti. "Enerji stratejileri ve vergi reformlarıyla bu sorunu çözeceğiz" diyerek, ABD'nin büyüme stratejilerini açıkladı.Trump, faiz oranlarının hızla düşmesi gerektiğini vurgulayarak, bu adımın global ekonomik dengeyi sağlayacağına inandığını söyledi. "Savaşı bitirme vakti geldi" diyerek, Rusya-Ukrayna savaşının hızla sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Faiz konusunda ABD başkanının kararlı tutumu altını olumlu etkiledi. 2743 dolara çekilen ons yeni güne 2772 dolarla başlıyor. 2765 direnci aşıldığı için 2790 dolardaki tarihi zirve hedef oldu. Kapalıçarşı’da 3178 – 3193 TL olan fiyat 3200 lirayı aşabilir.