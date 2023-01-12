Kamusal alanda dans etmek yasak mı? İzleyip öğrenelim...

Sokakta dans etmek isteyen gençler özel güvenliğin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenliğin engelleme girişimlerine aldırmayan gençler sokak danslarıyla beğeni topladı.

Bir özel güvenlik, kamu alanında dans etmek isteyen gençlere müdahale etmeye çalıştı.

Güvenlik, dans eden gençleri kayda alan bir başka genci de “Çekme, çekme” diye uyardı.

Daha sonra başka insanların “Adama dokunma özel güvenlik, polis çağır” demesi üzerine özel güvenlik telsizden durumu diğer yetkililere bildirdi.

Özel güvenliğin dans girişimlerine aldırmayan gençler müzik eşliğinde sokak dansı yaptı.

Dans eden geçlerin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı.

Gençlere müdahale etmek isteyen özel güvenliğin hareketleri ise tepki çekti.