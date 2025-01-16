Yerli Ödeme Sistemi TROY Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde 2015 yılında 10 banka bir araya gelerek Türkiye’nin kendi ödeme sistemi olan TROY'u geliştirdi. Yeni düzenleme ile TROY’un daha yaygın bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Kartlarda TROY Sistemi Varsayılan Olacak

Daha önce Mastercard veya VISA entegrasyonu ile sunulan kredi ve banka kartları, artık müşteri talebi olmadığı sürece TROY logolu olarak basılacak. Yeni müşterilere ya da kart yenileme talebinde bulunanlara otomatik olarak TROY kartları sunulacak. Ancak müşteriler, talep etmeleri durumunda Mastercard veya VISA logolu kartları ücretsiz şekilde alabilecek.

Kamu Ödemelerinde de Yerli Sistem Kullanılacak

Genelgeye göre, kamu kuruluşlarının gerçekleştirdiği ödemelerde de yerli ödeme sistemi TROY'un kullanımı öncelikli hale getirilecek. Bu değişiklikle hem yerli teknolojiye destek sağlanması hem de ödeme altyapısının milli bir sisteme taşınması amaçlanıyor.

Değişiklik Ne Zaman Uygulanacak?

Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girdi. Kamu bankalarına bağlı müşteriler, TROY ödeme sistemine uyumlu yeni kartlarını en kısa sürede alabilecek.

Bu karar, yerli teknolojilere olan bağımlılığı artırırken uluslararası ödeme sistemlerine olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.