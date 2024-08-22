2024 YKS sonuçlarına göre üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemleri 22 Ağustos’ta sona eriyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise mazeretli kayıt başvurularını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilecek. 2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme için başvurabilecek.

Ek yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara süreci yakından takip etmeleri uyarısında bulundu. Kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirten Özvar, “Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Meslek yüksekokullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksekokullarında puanlar yükselmesine rağmen doluluğun yüzde 100 olmasın ilişkin Özvar, “Bilhassa Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan meslek yüksekokullarının programlarından mezun olanların süratle istihdam edilmesi, öğrencilerin bu programlara olan talebini artırmış ve bu programlardaki doluluk oranlarını yükseltmiştir” ifadelerini kullandı.

Ön lisans pilotaj programı 536,7 gibi rekor puanla öğrenci alırken, siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Yine siber güvenlik, bilgisayar programcılığı hem yüksek puanlarla öğrenci alırken hem de yüzde 100 doluluğa ulaştı.



“Örgün ön lisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu”

Ön lisans programlarını tercih eden adayların 530 üstü puanlarla meslek yüksekokullarına yerleşmeleri, öğrencilerin istihdam odaklı programlara yöneldiğini gösterdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, meslek yüksek okullarına olan ilginin giderek arttığını vurgulayarak, “Devlet üniversitelerinin örgün ön lisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam” değerlendirmesinde bulundu.



“YKS 2024 üniversitelerimizde başlattığımız yenileşme hareketinde önemli bir yere sahip olacak”

2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50’si (yüzde 49.35) ilk üç tercihinden birisine yerleşmeyi başardı. YÖK Başkanı Özvar, çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ettiklerini belirterek, “YKS 2024 üniversitelerimizde başlattığımız yenileşme hareketinde önemli bir yere sahip olacak” ifadelerine yer verdi.



Yapay zeka ve bilişim temelli programlara yoğun ilgi

YÖK tarafından bu yıl ilk kez açılan yapay zekâ ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde açılan toplam 73 yeni programda doluluk yüzde 100 oldu. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı ek tercihlere gerek kalmadan doldu. Bu yıl yapay zeka ve bilişim temelli açılan ön lisans programları şunlar:

“Yapay Zekâ Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Robotik ve Yapay Zeka, Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İnsansız Araç Teknikerliği, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme”



Mazeretli kayıt işlemleri

Öte yandan üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin yarın sona ermesinin ardından mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 2 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar mazeretli kayıt başvuruları alınarak kayıtlar yapılacak. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmayacak ve kayıtları yapılmayacak.