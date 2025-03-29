Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), köydeki zararı en hızlı şekilde değerlendirdi. Onikişubat ilçesinin 3 kilometre batısındaki yeni yerleşim alanına konutlar inşa edilmeye başlandı. Bin 500 rakımlı dağ eteklerinde bulunan köyde, geçici barınma çözümü olarak yerleştirilen konteyner evlerden yeni yapılar tamamlanan sakinler, bayram öncesi yeni evlerine yerleşti.

Evlerine yerleşen köylüler, yeni yuvalarında mutlu bir bayram geçirecek olmanın sevincini yaşıyor. Depremzedelerden Kemal Kayaalp, "Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun. 6 Şubat depremleri sonrası çadır ve konteynerlerde kaldık, ancak şimdi yeni evimize yerleştik. Bu bayramı sıcak yuvalarımızda geçireceğiz. Evlerimiz gerçekten çok güzel, 10 numara, bundan iyisi can sağlığı" dedi.

Diğer bir depremzede olan Meryem Kayaalp ise, "Allah razı olsun, bayramı evimizde geçireceğiz. Allah herkese nasip etsin" diyerek duygularını paylaştı.

Depremin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan köy sakinlerinin, güvenli ve modern evlerinde ilk kez kutlayacakları bayram, umut ve dayanışmanın simgesi olmaya devam ediyor.