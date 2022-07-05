Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurban satış yerlerinde satıcıları bilgilendirdi. Kurban Bayramına kadar kurban satış alanlarında sabit ekip bulunduracaklarını bildiren yetkililer, vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları adına gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kurban Bayramı dolayısıyla bölgemizde belirlediğimiz kurban satış alanlarında zabıta ekiplerimiz denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına ekiplerimiz bu alanda gece gündüz bulunacaklar. Bu hususta vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Burada bulunan satıcılarımızın da aynı şekilde rahat bir şekilde satış yapabilmeleri adına da gerekeni yapacağız” dedi.