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Zabıtadan fiyat denetimi

Kahramanmaraş’ta Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fiyat denetimi gerçekleştiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 15:34
Zabıtadan fiyat denetimi

Kahramanmaraş’ta Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fiyat denetimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş yerlerindeki ürün fiyatları ile ödeme esnasındaki fişin tutarının aynı olup olmadığını kontrol ederek, eksiği bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuyor. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrolünün yanı sıra evrakları eksik olan ve fiyat etiketleri bulunmayan işyerlerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince işlem uygulanıyor. Kontroller sırasında zabıta ekipleri, kasap ve şarküterilerde de tüm reyonları gezerek ürünlerin son kullanım tarihlerini inceliyor.

Denetimlerde sağlık yönetmeliği ve genel temizlik yönünden de kontrol edilen iş yerlerine, maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuluyor.

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