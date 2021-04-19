Yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timince Kavlaklı - İsmailli mahalle yolunda devriye esnasında yol ortasında bir kaplumbağa gördü. Jandarma personeli yoldaki kaplumbağayı eliyle alarak yol kenarına bıraktı. Ekipler daha sonra görevlerine kaldığı yerden devam etti.