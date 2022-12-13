Yetiştirdiği doğal ürünler geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş’ta 75 yaşındaki Hasan Sarıkaya, yetiştirdiği ve dağlardan topladığı ürünleri satarak geçimini sürdürüyor.

6 çocuk babası Hasan Sarıkaya 75 yaşında olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde doğal ürünler yetiştiren Sarıkaya, bunları belirli noktalarda satarak geçimini sağlıyor.

6 çocuk babası Hasan Sarıkaya" Yetiştirdiğim ürünleri Kahramanmaraş’ın belirli bölgelerinde satışa sunuyorum. İnsanlar doğal ürünlere ve uygun fiyat olan ürünlere yönelmeye başladı. Ben de yetiştirdiğim hurma çeşitleri, yer elması, dağ çayı ve çeşitli ürünleri uygun fiyattan müşterilere sunmaya çalışıyorum. Yaşım ilerledi ama doğal ürünleri bir yandan satışa sunarken diğer yandan da ekmek paramı kazanıyorum" dedi.