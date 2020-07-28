Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık
KAHRAMANMARAŞ’TA HAYIRSEVERLERİN DESTEKLERİYLE YETİM VE ÖKSÜZLERE BAYRAMLIK GİYSİ VE AYAKKABI DAĞITILDI.
Kahramanmaraş’ta hayırseverlerin destekleriyle yetim ve öksüzlere bayramlık giysi ve ayakkabı dağıtıldı.
Kentte gönüllü gençlerden oluşan bir grup yetim ve öksüz çocukları sevindirmek için evleri ve ilçeleri dolaşarak 55 çocuğun sevincine ortak oldu.
Gönüller bir olsun diyerek çıktıkları bu yolda yetim ve öksüz çocukların her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen gönüllü gençlerden Enes Boztepe, "Bu bayramda yetim ve öksüz çocukları sevindirmek için kampanya başlattık ve hayırseverlerinde desteğiyle 55 çocuğumuzu giydirerek mutluluklarına mutluluk katmak istedik. Bu süreçte onların sevinçlerine ortak olduk ve bizler gönüllüler olarak daima onların yanında olacağız. Hayırseverlerimiz bu süreçte yardımlarını esirgemediler. İyiki varlar ve bizler ihtiyaç sahibi insanlarımızın daima yanında olmaya gayret göstereceğiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
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