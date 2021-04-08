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Yeşilgöz mesire alanında çevre düzenlemesi

Kahramanmaraş’ta Yeşilgöz mesire alanında çevre düzenlemesi yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 08.04.2021, 15:13
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Yeşilgöz mesire alanında çevre düzenlemesi

Kahramanmaraş’ta Yeşilgöz mesire alanında çevre düzenlemesi yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mesire alanlarını eğlenme ve dinlenme projeleriyle turizme kazandırıyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi, Yeşilgöz mesire alanında çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Şehrin uğrak mesire alanlarından biri olan Yeşilgöz’de doğal bitki örtüsü muhafaza edilerek çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarıyla turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Ekipler, 33 bin metrekare alana sahip mesire alanında yeni yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları inşa edecek. Otopark kapasitesinin de artırılacağı çalışmalarda ayrıca büfe ve mangal alanları da oluşturulacak.
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